KDP: 25 Eylül milli gün ilan edilsin

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu’ndaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu Başkanı Umed Xoşnaw, 25 Eylül’ün Kürdistan halklarının milli günü olarak ilan edilmesini istediklerini belirtti.

Kürdistan Parlamentosu’nda 25 Eylül bağımsızlık referandumunun yıldönümü dolayısıyla düzenlenen oturumda Parlamento Başkanı Rewaz Faik’in konuşmasının ardından söz alan KDP Parlamento Grubu Başkanı Umed Xoşnaw, “Parlamento Başkanı’nın konuşmasına katılıyor ve destekliyoruz. Ancak 25 Eylül’ün Kürdistan halklarının milli günü olarak ilan edilmesinin dile getirilmesini de isterdik. Çünkü referandum karar bu parlamentoda alındı. Kürdistan’ın tüm halk kesimleri de referanduma destek verdi” dedi.

Xoşnaw, “Hakikatte bugün Kürdistan halklarının milli günüdür. Ancak siyasi açıdan da Kürdistan Parlamentosu’nun böyle bir adım atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Parlamento Başkanı Faik ise, Xoşnaw’ın açıklamasının ardından, böyle bir kararı parlamento üyelerinin ortak oylamasıyla alabileceklerini ve bunun önünde herhangi bir engelin olmadığını ifade etti.

25 Eylül 2017’de gerçekleşen bağımsızlık referandumunda, sandıklardan yüzde 92.73 oy oranı ile ‘evet’ çıkmıştı.