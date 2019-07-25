Güneş lekelerinin birbirlerini tetikleyen döngüsü keşfedildi

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Güneş üzerinde ortaya çıkan lekelerin ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağını inceleyen bilim insanları, iki yeni makaleyle bu doğal olayın başlangıç ve bitiş düzenini açıkladı.

Güneş üzerinde bizim bildiğimiz adıyla Güneş lekesi denilen, daha karanlık ve soğuk noktalar bulunuyor. Bu noktaların yapısı ve nasıl ortaya çıktıkları uzun zamandır gizemini koruyordu.

Araştırmacılar, bu fenomeni açıklayan iki yeni makale yayımladı.

Solar Physics ve Scientific Reports adlı dergilerde yayımlanan makalelere göre, bir Güneş lekesi ömrünü tamamladığında, sistemimizin yıldızı üzerinde bir çeşit tsunami dalgası yaratıyor ve bu dalga, yıldızın merkezine kadar ulaşıyor. Daha sonra da başka bir noktada yeni bir güneş lekesi olarak ortaya çıkıyor.

Yapılan çalışmalardan biri, 140 yıllık gözlemlere dayanarak bir Güneş lekesinin ömrünü tamamlamasını gösteren ‘terminatör olaylar’ı belirledi. Bu bilgiyi kullanan uzmanlar, bir sonraki güneş döngüsünün 2020’nin ilk yarısında gerçekleşeceğini açıkladı. Kısa bir süre sonra bir diğer döngü başlayacak.

İkinci araştırmada kullanılan karmaşık ve özel bilgisayar yapımı model, bir lekenin ömrünün sona ermesinin bir diğerini tetiklediğini de ortaya koydu. Bu model sayesinde Güneş’in kısa sürede geçirdiği değişim de net olarak ortaya çıktı.

İki araştırmada da yer alan Scott McIntosh, geçmiş kayıtlarda bu bilgilerin yer aldığını ancak şimdiye kadar nereye bakmaları gerektiğini bilmediklerini söyledi. (Kaynak: Webtekno, Silicon Republic)