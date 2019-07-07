Afganistan’da İstihbarat Başkanlığı’na bombalı saldırı!

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Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Afganistan'da Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin de yaralandığı bildirildi. Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.