Başbakan’dan bakanlara talimat

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani’nin bakanlıklarla ilgili reform raporlarının bir ay içerisinde hazırlanması için talimat verdiği belirtildi.

K24’e konuşan Kültür Bakanı Muhammed Said, Başbakan Mesrur Barzani’nin her bakanın ilk kabine toplantısının ardından bir ay içerisinde kendi bakanlığıyla ilgili reform raporunu hazırlaması için talimat verdiğini söyledi.

Said, raporların 9’uncu hükümet dönemindeki yanlışlıkların göz önünde bulundurularak hazırlandığını kaydetti.

Ekonomist İdris Ramazan ise K24’e yaptığı açıklamada, yeni hükümetin konferans, fuar ve festivallere önem vereceğini belirterek, bunun hükümetin birçok sektörün işlerini düzene koymasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu içerisinde bulunduğumuz ayın 15’inde Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

K24’ün edindiği bilgiye göre 9’uncu kabinenin ilk toplantısında, hükümet programındaki ana başlıklar ele alınmıştı.

Bakanlara, ilk çalışma programlarını sunma ve 4 yıllık stratejilerini belirlemeleri için fırsat tanındığı öğrenilmişti.

Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki genel durumun da ele alınmasının beklendiği toplantıda, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar ile Kürdistan Bölgesi’nin iç sorunları da masaya yatırılmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, bakanlıkların iç işleyişiyle ilgili bir dizi düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.