Zebra balığı çocuğun hayatını kurtardı

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Hastanede yatan bir çocuk hastanın genetik hastalığı zebra balığına uygulanarak tedavi edildi.

Nadir görülen, karmaşık bir genetik hastalıkla doğan Daniel adlı bir çocuğun hayatını zebra balığı kurtardı. Hastaneye getirildiğinde bacakları ve karnı şişmiş olan çocuğun akciğerlerine durmadan sıvı dolduğu için oksijen tankı kullanması gerekiyordu.

Yaptıkları incelemeler sonucunda çocuğun hastalığının genetik bir mutasyondan kaynaklandığını çözen Doktor Hakon Hakonarson ve meslektaşları, aynı mutasyonu zebra balığına uyguladı. Daha sonra hastalığın balıkta ortaya çıkmasını beklediler. Balığın üzerinde çeşitli ilaçlar denedikten sonra bir tanesinin hastalığı durdurmakta başarılı olduğunu gördüler.

Farelerde olduğu gibi ilacı iğneyle hayvana vermek zorunda kalmadıklarını söyleyen araştırmacılar, ilacı suyun içine bıraktığında balık ilacı yutuyordu. Doktorlar, federal sağlık yetkililerinden aldıkları izinle birlikte ilacı genç hastaya verdiler. Hastalığı durdurmakta başarılı olan ilaç, Novartis’in Mekinist adlı ilacıydı.

YENİ DOĞAN HER 4 BİN ÇOCUKTAN 1’İ LENFOMA HASTASI

Pazartesi günü Nature Medicine dergisinde yayımlanan habere göre tedavi işe yaradı. Daniel’ın tedavi sürecinde yer almayan başka araştırmacılar, Daniel’ın durumunun lenfoma hastalıklarına genetik tekniklerle yaklaşma konusunda ilgi çekici olduğunu söylüyor.

Zira yeni doğan her 4 bin çocuktan 1 tanesi lenfoma hastası oluyor. Her yıl lenfoma hastası 50 çocuğun tedavi edildiği Teksas Çocuk Hastanesi’nde çalışan Doktor V. Reid Sutton, “Bu yaklaşım sayesinde, hastanın vücudundaki sorunun nerede olduğunu tespit etmek için genetik denemeler yapıp sonra da sorunu çözebilecek özellikte ilaçlar bulmaya çalışabiliriz” ifadesini kullandı.

HASTA GÜNLÜK HAYATINA DÖNDÜ

İlaç verilmesinin ardından iki ay içinde Daniel’ın nefes alıp verişi iyileşti. Üç ay içinde, oksijen tankı kullanmasına gerek kalmadan akciğerlerindeki sıvı kendiliğinden çekildi. Bacaklarındaki şişlikler indi. Çekilen emar, lenf damarlarının normale yakın şekle dönüştüğünü gösterdi. Böylece bir ilacın bütün bir organ sisteminin şeklini değiştirdiğine ilk kez şahit olundu. Şu anda 14 yaşında olan Daniel, basketbol oynayıp bisiklete binebiliyor. (Kaynak: Stat News)