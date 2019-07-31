Musenna Valisi: Semave çöllerinde onlarca toplu mezar var

K24 – MUSENNA

Musenna Valisi Ahmed Menfi, Semave çöllerinde Enfal kurbanlarına ait onlarca toplu mezarın var olduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyon içerisinde çalışıp söz konusu mezarları taşımak istediklerini söyledi.

K24’e konuşan Musenna Valisi Ahmed Menfi, “Kürdistan Bölgesi’ndeki kardeşlerim ve Kürt halkına mesajım; Yüce Allah size bir daha acı yaşatmasın. Bu dökülen kanı sizin de bizim de unutmamamız lazım. O kan kutsal kandır. Akıtılan o kan ve Enfal aklımıza her geldiğinde bu toplu mezarlarla ilgili çalışmaların bitirilmesi için söz birliği içerisinde olmalıyız” dedi.

Semave çölünde çok sayıda toplu mezar olduğunu kaydeden Menfi sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada sadece bir toplu mezar yok. Semave çöllerinde Kürt kardeşlerimizin cesedinin bulunduğu onlarca toplu mezar var. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden toplu mezarların tespit ve nakli konusunda tam destek bekliyoruz. Çünkü bu iş birlikte yürütülebilir. Hepimizin bir amaç için toplanmasını istiyorum. O da toplu mezarların kaldırılması ve kurbanların yakınlarına hizmet etmektir.”