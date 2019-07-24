Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

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Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi.