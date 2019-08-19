Halbusi’den Felluce’de saldırıya uğrayan Kürt genci için talimat

K24 - ENBAR
Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Enbar vilayetinin merkezi olan Felluce’de Haşdi Şabi milisleri tarafından saldırıya uğrayan Kürt genci için tazminat talimatı verdi.
Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’nin giydiği geleneksel Kürt kıyafetlerinden dolayı bir grup Haşdi Şabi milisinin saldırısına uğrayan Huner Bilbas isimli Kürt gencine maddi ve manevi tazminat verilmesi için talimat verdiği belirtildi.
K24’e konuşan Enbar Vali Yardımcısı Casim Asel, Kürt gencine saldıranlar mahkeme kararı doğrultusunda gözaltına alındığını söyledi.
Yerel yönetim olarak güvenlik güçlerine halka eşit davranmaları konusunda talimat verdiklerini kaydeden Asel, Kürdistan Bölgesi’nin 3 yıl boyunca evlerini terk etmek zorunda kalan Enbarlı Sünnilere misafirperverlik göstererek barındırdığını ve bunu unutmayacaklarını ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde, Enbar’ın merkez Felluce ilçesinde geleneksel Kürt kıyafetleri giyinmiş Huner Bilbas isimli Erbilli gence bir grup Haşdi Şabi mensubu saldırmıştı.
Olayın ardından Kürdistan Bölgesi’nin yanı sıra Irak Parlamentosu, Enbar Valiliği ve Felluce Kaymakamlığı olaya tepki göstermişti.
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