4 ilde FETÖ operasyonu

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Adana merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'yle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi.
Aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınarak, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Kaynak: Ajanslar)
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