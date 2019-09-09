Lavrov Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek

K24 - ERBİL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önümüzdeki ay Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek.

K24’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Lavrov’un üst düzey görüşmeler yapmak üzere, önümüzdeki ay Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini söyledi.

Bogdanov, Rusya’nın Kürdistan’la tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Lavrov Erbil ziyaretinde Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelecek.