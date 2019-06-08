Irak - Ermenistan seferleri başlıyor

HABER MERKEZİ

Irak’tan Ermenistan’a karayoluyla düzenlenecek sefelerin ilki, bugün yapılacak test seferiyle başlıyor.

Irak Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’a karayoluyla yapılacak turistik gezilerin önünün açılması amacıyla bugün bir deneme seferinin yapılacağı bildirildi.

Konvoy halinde gerçekleşecek sefere turizm şirketlerinin temsilcilerinden oluşan heyet katılıyor.

Seferler, Irak’ın başkenti Bağdat’tan düzenlenecek.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, bu seferlerle, Ermenistan’a turistik ziyaretlerde bulunmak isteyen Iraklılara imkan sağlanmak istendiğini açıkladı.