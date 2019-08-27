Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin üstünlük döneminin, küresel jeopolitik değişimler nedeniyle sona yaklaştığını belirtti.

Fransa büyükelçilerine konuşan, “Batı’nın dünya üzerindeki hegemonyasının sonunu görüyoruz. Koşullar değişiyor” dedi.

Bugün dünya arenasında “yeni ülkelerin” güçlendiğini dile getiren Fransız lider, “Çin ilk sıralara yerleşti, Rusya da stratejisinde büyük başarılar elde ediyor” diye kaydetti.

Rusya olmadan Avrupa’da yeni güvenlik mimarisinin inşaatının mümkün olmadığını, bu yüzden Moskova ile ilişkilerin ‘yeniden ve derinden düşünülmesi’ gerektiğini söyleyen Macron, “Rusya ile daha barışçıl ilişkiler elde edemezsek ve ilişkilerimize açıklık getiremezsek Avrupa kıtası hiçbir zaman istikrarlı olmayacak, biz hiçbir zaman güvende olmayacağız” dedi.

Paris ve Moskova’nın birlikte dünya için ‘yararlı bir şeyler’ yapması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, aksi takdirde Avrupa’nın ABD ve Rusya arasındaki stratejik mücadele için sahne rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi.

Rusya’yı Avrupa ülkelerinden uzaklaştırmanın büyük hata olduğunu vurgulayan Macron, “Bu, Rusya’nın Çin ile ittifak yapmasına yol açabilir. Bu hiç de Avrupa’nın çıkarına değil” diye ekledi.