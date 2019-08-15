Başkan Barzani: Fransa ile ilişkiler daha da ilerlemeli

K24 – ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini söyledi.

Başkan Mesud Barzani, Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Dominik Mas’ı kabul etti.

Pirmam’da gerçekleşen görüşmede, Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Dominik Mas, Kürdistan Bölgesi’ndeki görevinin sona erdiğini belirterek Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Başkan Barzani’yi tebrik eden Mas, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kuruluş yıldönümü ve Başkan Barzani’nin doğum günü dolayısıyla şahsı ve Fransa yönetimi adına ayrıca tebriklerini sunduğunu ifade etti.

Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin önemine değinen Mas, geçtiğimiz yıllarda ikili ilişkiler için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi halkına da müteşekkir olduğunu vurgulayan Mas, Kürdistan’ı hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

Başkan Mesud Barzani ise, Kürdistan ile Fransa arasındaki ilişkilerin gerekliliğine değinerek, dostluğa dayalı ikili ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa’nın Kürdistan halkına verdiği değerin önemli olduğunun altını çizen Başkan Barzani, Mas’a yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmeler de gündeme geldi.