KOMKAR’dan Başkan Barzani’ye destek

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Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı ülkelerde faaliyet yürüten Kürdistan Dernekleri Federasyonu (KOMKAR), Kürdistan Bölgesi ve Başkan Mesud Barzani’ye yönelik saldırılar karşısında diasporadaki tüm kurum ve kuruluşlara birlik çağrısında bulundu.

İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’da şubeleri bulunan KOMKAR, Kürdistan Bölgesi ve Başkan Mesud Barzani’ye yönelik saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kürdistan Bölgesi’ne yapılan baskılar ve oluşturmak istenen algıların eleştirildiği açıklamada, diasporadaki tüm kurum ve kuruluşlara birlik çağrısı yapıldı.

“Kürt milleti, Kürdistan’ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için ulusal ve eşsiz bir direniş gösteriyor. Ulusal mücadele yüksek bir aşamaya geçmiştir” denilen açıklamda, “Bu aşama, kolonyalist dört devletin saldırıları, Batı devletlerinin, BM ve AB’nin vurdumduymazlığıyla ve içerideki ihanetlerle birçok risk ve yanlışlıklarla yüz yüze kalmış durumdadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Kahraman Peşmergeler, Kürdistan Başkanı Mesud Barzani’nin liderliğinde vatanlarını özgürleştirmek, ulusumuzun namus ve şerefini korumak için sınırın her dört tarafında vatanı savunuyor. İşgalcilerin saldırılarına ve onların terörist ve kan emici örgütlerine karşı kanını akıtıyor. Vatan toprağı kanla besleniyor” denildi.

Başkan Mesud Barzani’nin liderliğine güvenildiğinin vurgulandığı açıklama şöyle devam etti: “Bu süreçte, ulusal birlik ve beraberlik her dönemden daha çok önemli. Özgürlük savaşının başarısı, her şeyden önce ulusal birlik ve beraberliğe bağlıdır. Avrupa’daki farklı ülkelerden KOMKAR Dernekleri olarak, bir kez daha Kürt halkının tümü gibi olduğumuzu söylüyoruz; Başkan Mesud Barzani’nin liderliğine güveniyoruz. Onunla başımız dik. Kötü günlerde Başkan Barzani ve kahraman Peşmergelerin arkasında duruyoruz.”