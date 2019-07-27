Kürdistan

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Bitlis Tatvan Yasak Köy Mezra

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'a bağlı bazı köy ve mezralarında bugün saat 10.00 - 23.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Yasağın Tatvan sınırlarındaki şu bölgeleri kapsadığı ifade edildi:

Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgesi.

Bölgede PKK’ye yönelik operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler