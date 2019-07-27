Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'a bağlı bazı köy ve mezralarında bugün saat 10.00 - 23.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Yasağın Tatvan sınırlarındaki şu bölgeleri kapsadığı ifade edildi:

Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgesi.

Bölgede PKK’ye yönelik operasyon düzenleneceği kaydedildi.