FETÖ operasyonu: 154 gözaltı kararı

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İzmir ve Konya merkezli başlatılan FETÖ operasyonları kapsamında toplam 154 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’ye yönelik operasyon başlatıldı. 30 ilde başlatılan operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen 91 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına 'molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)