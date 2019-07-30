250 milyon yıllık arazi 60 bin dolara satışa çıkarıldı

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Büyük Britanya'da yıllar önce sönmüş olan 250 milyon yıllık bir volkanın bulunduğu arazi, 50 bin sterline (60 bin 890 dolar) satışa çıkarıldı.

Günümüzde Posbury Clump olarak bilinen arsa, İngiltere’de Devon kırsalında bulunuyor ve yayımlanan bir rapora göre "Özel Bilimsel İlgi Alanı" olarak tanımlanmış durumda.

Yaklaşık 100 yıl önce alanın bir kısmı, taş ocağı olarak kullanılıyordu.

Ayrıca Crediton Kilisesi, Medland Malikanesi ve Devon'daki birçok başka binada kullanılan bazalt taşı bu arazide üretilmişti.

Araziyi temsil eden emlak ajansı, volkanik araziyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ormanlık ve gölgelik olan arazi, alanın yaklaşık yarısından fazlasında eski eserlerin kalıntılarını gizliyor. Arazi, her açıdan muhteşem manzaraya sahip. Posbury Clump mülkünün bir zamanlar parçası olduğu eski Posbury St. Francis manastırının etrafına dağılmış birkaç küçük ev de araziye dâhil." (Kaynak: Fox News, Webtekno)