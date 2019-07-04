Rusya: Terörist gruplar için elverişli zemin yaratabilir

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya’da çatışan tarafların silahlı çatışmayı durdurup görüşmelere başlamaya hazır olmadığını gördüklerini belirterek, bunun iç savaşa dönüşebileceğini ve terörist gruplar için elverişli zemin yaratabileceğini kaydetti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Maalesef, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, birbirine düşman olan taraflar silahlı çatışmadan vazgeçme ve müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını sergiliyor. Mevcut durumda, geniş kapsamlı iç savaşa yol açabilecek kan akıtmasına son verme görevinin ön plana çıkmakta olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Libya krizinin barışçıl yollarla çözümü lehine prensip duruşumuzu teyit ediyoruz” diyen Zaharova, “Maalesef Libya’daki iç çekişme ve iktidar boşluğu, bir dizi terörist grubun etkin hale gelmesi için elverişli zemin hazırlıyor. Onlar saldırılarını artırdı. Ancak ülkenin batısında ve doğusundaki tüm vatansever güçlerin çabalarını koordine etmesiyle onların sonu getirilebilir” diye ekledi.

Rusya’nın, Libya’da ateşkesin kurulması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Libya’daki askeri ve politik güçleri diyalogu başlatmaya ve nihai amacı ülkenin bölünmesini engelleme, vahit ve etkili devlet kurumlarını oluşturma olan kapsayıcı bir politik süreci canlandırmak için tedbirler almaya çağırıyoruz.” (Kaynak: Sputnik)