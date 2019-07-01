Alıkonulan 6 Türk vatandaşı serbest

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Libya’nın doğusunu kontrol eden ve cuma gecesi Türkiye’yi ‘düşman’ ilan eden General Hafter’e bağlı güçlerin dün gece alıkoyduğu 6 Türkiye vatandaşı serbest bırakıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre 6 gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak çalıştıkları Tanzanya bandıralı gemiye götürüldü.

Bakanlık, dün gece, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” uyarısında bulunmuştu.