KDP Sözcüsü’nden önemli açıklamalar

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin KDP politbüro üyeleri ile görüşmesinin içeriğine dair açıklamalarda bulundu.

Başkent Erbil’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin KDP politbüro üyeleriyle birçok konuyu masaya yatırdığını söyledi.

Kerkük Valiliği için bir adayın belirlenmesinin yeni hükümetle alakalı bir durum olmadığını kaydeden Muhammed, “Kerkük’teki durumun normalleşmesi ve kente yeni bir valinin tayin edilmesi konuları Başkan Mesud Barzani ile Kosret Resul elinde olan bir durum” dedi.

Mesrur Barzani’nin yeni kabineyle ilgili KDP’li yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğunu vurgulayan KDP Sözcüsü, Mesrur Barzani’nin önümüzdeki günlerde KYB, Goran ve hükümete katılacak olan diğer kesimlerle bir araya geleceğini ifade etti.

KDP Sözcüsü, önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni hükümetin kurulmasını ümit ettiklerini ifade etti.