Mesrur Barzani’ye hükümeti kurma görevi veriliyor

K24 - ERBİL
Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başbakan Adayı Mesrur Barzani, bugün yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesini kurmakla görevlendirilecek.
Kürdistan Parlamentosu’nda bugün yapılacak oturumla KDP’nin Başbakan Adayı Mesrur Barzani, yeni hükümeti kurmakla görevlendiriliyor.
Parlamento Başkanı Vala Ferid, dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin töreni için düzenlenen özel oturumun kapanış konuşmasında, “Yarın Kürdistan Parlamentosu Kürdistan Bölgesi’nin yeni başbakanını görevlendirmek üzere toplanacak” demişti.
Parlamentodaki oturum saat 11.00’de başlayacak.
Hükümeti kurma görevini alacak olan Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunması bekleniyor.
30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentoda 45 sandalye kazanmıştı.
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