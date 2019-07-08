Kürdistan Parlamentosu güvenoyu için toplanıyor

K24 - ERBİL
Kürdistan Parlamentosu, 10 Temmuz Çarşamba günü, 9’uncu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için toplanacak.
Parlamento Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek olağan oturuma bütün parlamenterlerin katılması istendi.
Oturumda, yeni hükümet kabinesi için güven oylaması yapılacağı, Başbakan ve bakanların da yemin edip göreve başlayacağı bildirildi.
Yemin töreninin ardından, hükümet programı da açıklanacak.
12 Haziran’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin, 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunacağı açıklanmıştı.
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