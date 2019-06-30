Savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi

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Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi.

Euronews'te yer alan habere göre, konteynerleri taşıyan gemi, ülkenin batısında bulunan Vancouver kenti yakınlarında bir limana ulaştı. Kanadalı yetkililer, çöplerin enerjiye dönüştürülmek üzere yakılacağını açıkladı.

Tartışma, 2013 yılında Kanada'dan Filipinlere gönderilen bir gemi dolusu konteynerle başladı. Geri dönüştürülebilir plastik atık olduğu söylenen kargonun içinden kirli bebek bezinden gazete kağıtlarına kadar birçok çeşit çöp çıktı.

Filipinler'de bir mahkeme, 2016'da konteynerlerin Kanada'ya iade edilmesini kararlaştırdı. Ottowa gemiyi geri almayı kabul etse de Filipinler Devlet Başkanı'nın koyduğu tarih geciktirildi.

Bunun üzerine Manila yönetimi, diğer ülkedeki üst düzey diplomatlarını geri çekerek Kanada'ya savaş açma tehdidinde bulundu.

Mayıs ayında gerekli düzenlemeleri yapan Kanadalı yetkililer, bunun üzerine geminin güvenli bir şekilde geri getirilmesi için özel bir şirketin görevlendirildiğini duyurdu.

Gelişmiş ülkeler ve Güney Doğu Asya ülkeleri arasında yaşanan ilk 'çöp krizi' bu değil. Mayıs ayında Malezya aralarında ABD, Fransa, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerin bulunduğu çok sayıda devlete 3 bin 300 tona yakın plastik atığı geri göndereceklerini açıklamıştı.

G-20 ülkeleri de denizleri kirleten plastik atıklarla mücadele için işbirliğini artırma kararı almıştı.