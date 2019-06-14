NASA Ay’a astronot göndermenin bütçesini açıkladı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nin (NASA) astronotları tekrar Ay’a götürecek olan Artemis misyonunun gelecek 5 yılda 30 milyar dolara mal olacağı uzay ajansının başkanı tarafından onayladı.

1961 yılında başlayan, 1972 yılında biten ve Sovyetleri uzay yarışında yenmeyi amaçlayan Apollo programından beri ABD, insanlı bir Ay görevi gerçekleştirmedi ancak şimdi NASA, Mars’a ulaşmak ve Güneş sisteminin daha uzak kısımlarını keşfetmek için Dünya’nın uydusunu bir basamak olarak görüyor.

Tahmin edileceği üzere bu tür projeler ucuz olmuyor. Artemis olarak anılan projenin ne kadar mal olacağı, resmi olmayan tahminlerle uzun bir süredir gündemde. Bu yıl NASA, bu proje için 1,6 milyar dolar bütçe talep etti ancak NASA Başkanı Jim Bridenstine’e göre bu ücret, projeyi tamamlamak için gereken toplam bütçenin çok az bir kısmı.

Bridenstine, CNN Business’a projenin toplam 20 ile 30 milyar dolar arasında mal olabileceğini söyledi. Belirlenen bütçeye NASA’nın diğer projelerinin dâhil olmadığını belirtelim. Bu da NASA’nın bütçesine yıllık 4 ile 6 milyar dolar eklenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bridenstine, bu projenin uzay keşfinin kaderini değiştirebileceğinin altını çizdi ve istenilen 1,6 milyar doların proje için az olduğunu söyledi. Ayrıca Bridenstine, yönetimle görüşmelerinin devam ettiğini de ekledi.

Projenin bu denli büyük bütçeli olması, NASA’nın diğer misyonlarını tehdit edip etmediği korkusunu gündeme getirdi ancak NASA, durumun böyle olmadığını çünkü projenin diğer Ay misyonlarından farklı olacağını söyledi.

NASA, projenin büyük ölçekte SpaceX, Boeing, Blue Origin gibi özel sektör destekli yürüyeceğini belirtti. Böylece en gelişmiş ve uygun teknolojilerin seçilebileceğini ve teknolojinin geliştirilmesi için ekstra bütçe istenmeyeceğini de ekledi.

Bridenstine, Apollo misyonlarından farklı olarak sürdürülebilirlik için çalıştıklarını, böylelikle uzun vadede uzay yatırımlarının pahalı olmasını önlemek istediklerini belirtti. (Kaynak: Webtekno)