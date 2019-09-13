ABD’den 400 milyon dolarlık savunma yardımı

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ABD’nin, Ukrayna’ya yaklaşık 400 milyon dolar savunma yardımı yapacağı bildirildi.

Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma yardımı yapacağını duyurdu.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD bütçesinden Ukrayna’ya milyonlarca dolar savunma yardımı yapılacak.

‘Ukrayna’ya savunma alanında yardım programı’ kapsamında ABD Savunma Bakanlığı bütçesinden 250 milyon dolar, ‘Uluslararası askeri finans sağlama’ programı çerçevesinde de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 bütçesinden 115 milyon dolar, 2018 bütçesinden 26.5 milyon dolar verilmesi öngörülüyor.

Toplamda ise 391,5 milyon dolar yardım bekleniyor.

ABD tarafından sağlanan yardımın ise silah, askeri teçhizat alımı ve çeşitli hizmetler için kullanılması planlanıyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Ukrayna'ya 2018 ve 2019 bütçelerinden sağlanması öngörülen ancak yönetim tarafından geciktirilen 141 milyon dolarlık Dış Askeri Yardıma onay verdiğini bildirmişti.