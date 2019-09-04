Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden Kurdistan24 için çağrı

K24 - ERBİL

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden (RSF), Rojava’daki PYD yönetimi tarafından çalışma izni iptal edilen Kurdistan24 televizyonuna destek açıklaması geldi.

RSF’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suriyeli Kürt makamlarının bir Irak’taki bir Kürt kanalı olan Kurdistan24tv’nin çalışma ruhsatını iptal ettiğini ve gazetecilerin bölgede çalışmasını yasakladığını öğrendik” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, yerel yönetime, bu tek taraflı kararı feshetmesi çağrısı yapıldı.

Kurdistan24’ün Rojava’daki ofislerinin çalışma izinleri gerekçe gösterilmeden iptal edilmiş, bunun üzerine Kurdistan24 tarafından ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrı yapılmıştı.

Çağrıya yanıt veren birçok kurum ve kuruluş, Rojava’daki yönetimi, kararından vazgeçmeye davet etti.