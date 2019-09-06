ABD'den Ankara’ya: Ortak çıkarlara hizmet etmeyecek

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ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’nin kontrolünün Ankara tarafından sağlanmasının Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph "Türkiye'nin Suriye ile olan sınırıyla ilgili meşru endişeleri var. Onlarla sürekli diyalog halindeyiz, son haftalarda çok fazla çalışıyoruz. Suriye'de ortak operasyon merkezi kurulması konusunda anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin endişelerini giderebiliriz" diyen Dunford, Ankara’nın güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesinin ikili çıkarlar için faydalı olmayacağını belirtti.

DSG’YE DESTEK AÇIKLAMASI

Dunford, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) DAİŞ'le mücadele konusunda destek verdiklerini belirterek "Şu anki durumda DSG’nin DAİŞ’ten kalanlarla etkin mücadele edebilmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı var. Teröristlerden kurtarılan bölgelerde güvenliğin sağlanabilmesi için yerel güçlerin eğitilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgenin oluşturulması hususunda, "Olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz. AB başta olmak üzere dünyadan destek alamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Güvenli bölgelere giden Suriyelilerin sayısı 350 bini buldu. Bizi diyoruz ki, öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki, gelin buralarda bizler Türkiye'de çadır kentler var, adeta konut yapalım” diyerek, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Buralara da güvenli bölgeye bunları taşıyalım. Böyle bir şey yapacak olursak biz de Türkiye olarak rahatlamış oluruz. Güvenli bölge teklifimiz çok güzel bir teklif. Güzelse gelin konutların yapımını sağlayalım. Bize lojistik destek verin, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz. AB başta olmak üzere dünyadan destek alamadık."

GÜVENLİ BÖLGE PLANI

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.