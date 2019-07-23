Awa Kabilesi ilk kez görüntülendi

HABER MERKEZİ

Brezilya'nın Amazon ormanlarında modern hayattan uzak ve izole bir şekilde yaşayan Awa kabilesi üyeleri ilk kez görüntülendi.

Brezilya Amazonu’nda yaşayan ve dış dünyayla hiç temas kurmadıkları bilinen Awa Kabilesi üyelerinin görüntüleri ilk kez kaydedildi. Yıllar önce sayıları on binlerce olan kabile üyelerinden bugün yalnızca 400-500 civarı kaldığı düşünülüyor.

Görüntülerde modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara’yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Koloni döneminde kölelik ve yok edilme riskleri sebebiyle sürekli hareket halinde yaşamaya başlayan Awa kabilesi üyeleri, doğal yaşamın günden güne yok edilmesiyle birlikte tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya.

Maranhao bölgesinin kuzeyinde çekilen görüntüler, Awa’lara yakın bir bölgede yaşayan Guajajara kabilesi üyelerinden Flay Guajajara tarafından kaydedildi. Flay Guajajara, bölgenin izole edilmiş yerli halkını korumak için düzenlediği kampanyalarla bilinen bir kabile üyesi.

Kabilenin 519 yıldır hiç kimseyle temas kurmadığı ve büyük ormanın derinliklerinde yaşadığı belirtildi. (Kaynak: Sputnik)