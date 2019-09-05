Haşdi Şabi hava kuvvetlerini kuruyor!

K24 - ERBİL

Haşdi Şabi, Irak Hava Kuvvetleri’yle birlikte hareket etmek üzere kendi hava kuvvetlerini kuracağını bildirdi.

Haşdi Şabi Kurulu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis olarak tanınan Cemal Cafer İbrahim’in imzasıyla yayımlanan belgeye göre, hava kuvvetleri oluşturulmasıyla ilgili karar çıkarıldı.

Karara göre Selah Mehdi Hantuş de söz konusu çalışmanın direktörü olarak görevlendirildi.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE HAŞDİ ŞABİ

Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) DAİŞ'in 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Musul saldırısı ardından Irak'ın Şii dini lideri Ali Sistani tüm Irak halkına hitap eden tarihi bir fetva yayımladı. Söz konusu fetvada Sistani, Irak'ta eli silah tutan herkesi ülkelerini ve kutsal mekanlarını savunmaya çağırdı. Sistani, tüm silahlı güçleri bir araya getirme çağrısı da yaptı. Bu fetvanın ardından farklı milis güçleri Haşdi Şabi çatısı altında bir araya geldi.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde Sünni milisler de var. Milis sayısının 120 binden fazla olduğu iddia edilen Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

Haşdi Şabi bünyesinde yer alan onlarca örgütlerden öne çıkanlar şunlar: Bedir grubu, Asaib Ehl’ul-Hak, Barış Tugayları (Mukteda El Sadr'ın grubu), Hizbullah Tugayları, Seyyid El Şüheda Tugayları, Ketaib El İmam Ali, Ebu El-Fadl El-Abbas Güçleri, Nuceba.

İran destekli Haşdi Şabi, Kasım 2016’da Irak Parlamentosu tarafından resmi güç statüsüne getirildi.

DAİŞ’e yönelik operasyonlara katılan Haşdi Şabi, sivillere yönelik hak ihlalleriyle sık sık gündeme geldi. DAİŞ’in 2017’de Irak’ta “kesin olarak” yenilgiye uğratıldığının ilan edilmesiyle Haşdi Şabi’nin geleceğinin ne olacağı yine tartışma konusu oldu.

2019 yılı içinde ABD’nin Irak’taki güçlerine yönelik saldırılar, Washington yönetimini rahatsız etti. Saldırılardan Haşdi Şabi’yi sorumlu tutan ABD, Bağdat yönetimine, Haşdi Şabi’nin faaliyetlerini kontrol etmesi için baskı yapıldı.

Temmuz ayında Başbakan Adil Abdulmehdi’nin kararıyla Haşdi Şabi’nin Irak’taki tüm büroları kapatıldı, Irak ordusuna bağlanacağı bildirildi.