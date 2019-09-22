Haşdi Şabi karargahına bombardıman!

HABER MERKEZİ
Irak’ın batısında bulunan Anbar vilayetindeki bir Haşdi Şabi karargahının, uyruğu belirsiz uçaklarca bombalandığı bildirildi.
Irak medyasında yer alan habere göre, gece saatlerinde Muresenat Hava Üssü bulunan Haşdi Şabi askeri karargahı bombalandı.
Bombardımanın, Haşdi Şabi’nin de katıldığı “İrade el-Nesr” operasyonunun sona erdiği güne denk gelmesinin dikkat çektiğine yer verildi.
Söz konusu karargahta Haşdi ŞabiWnin “Tefuf Tugayı” olarak bilinen 13’üncü Tugayı’nın konuşlu bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Haşdi Şabi’nin Batı Anbar Operasyonları Komutanı Kasım Muslih yaptığı açıklamada, bombardımanı doğruladı.
Muresenat Hava Üssü, Anbar’ın merkezi olan Ramadi kentinin 310 kilometre batısındaki Rutbe kentinde yer alıyor.
Geçtiğimiz ay da Irak’ın Selahaddin vilayetinde Haşdi Şabi’ye ait askeri karargahta patlamalar meydana geldi. Patlamaların hava saldırısından sonra meydana geldiği açıklanmıştı. Haşdi Şabi saldırının İsrail’e ait insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini savunmuştu.
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