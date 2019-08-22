TSK’dan İdlib'e takviye

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SOHR), Suriye'de Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.