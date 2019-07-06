Irak polisi Kakai köyünü ateşe verdi!

K24 - KERKÜK

Irak Federal Polisi’nin, Kerkük’ün güneyinde Kakai Kürtlerine ait Şaliyar köyünde ev ve bahçeleri ateşe verdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Irak Federal Polisi’nin bugün Kakai Kürtlerine ait Şaliyar köyüne girerek, köylülere ait bağ, bahçe ve evleri ateşe vermesi sonucu büyük maddi hasar meydana geldi.

K24’e konuşan Kakai aktivist Receb Asi Kakai, “Federal Polis köydeki 5 evi ateşe verdi. Bazı vatandaşların bağ ve bahçeleri de yakıldı. Halen bunu niçin yaptıklarını bilmiyoruz” dedi.

Receb Asi Kakai, köyün yakılma sebebine ilişkin, “Şüphemiz şu yönde: Aldığımız bilgiye göre polis bölgemizden çekilecek, yerlerinde Irak ordusu gelecek. Bunun intikam amacıyla yapılmış olması olası” diye konuştu.

Şaliyar köyü, Kerkük’ün güneyinde bulunan Dakuk ilçesine bağlı.