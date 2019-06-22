Afganistan’da DAİŞ’e operasyon: 5 ölü

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın Kunar vilayetinin Nur Gul ilçesinde, terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 5 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Kunar Valisi Abdulsattar Mirzakval, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ilçeye bağlı Mazar Dere köyünde terör örgütü DAİŞ’e karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyonda 5 DAİŞ üyesinin ölü ele geçirildiğini ifade eden Mirzakval, 2'si yabancı uyruklu 14 örgüt mensubunun da sağ yakalandığını belirtti.

Vali Mirzakval, operasyon sonucu çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.