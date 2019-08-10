ABD’li Büyükelçi: Kürdistan Bölgesi huzurlu bir ada

K24 - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Dini Özgürlük Büyükelçisi Sam Brownback, Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam ve dini özgürlükler açısından örnek bir bölge olduğunu ve sorunlara dolu bir bölgede huzur adasına dönüştüğünü söyledi.

K24’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Dini Özgürlük Büyükelçisi Sam Brownback, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Parlamentosu’nu, 3 Ağustos’u Ezidi Soykırım Günü ilan etmesi nedeniyle tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam düşüncesini yaydığı için takdir ettiğini belirterek, “Kürtler ve Kürdistan, bölgede ezilen halk için güvenli bir limana dönüşmüştür” diyen Brownback, şöyle konuştu:

“Gerçekten de Kürtlerin, sorunlarla ve dini özgürlükle ilgili ihlallerle dolu bir bölgede önemli bir duruşu oldu. Kürdistan Bölgesi, dini özgürlük ve farklı bileşenlerin desteklenmesinde örnek bir bölgedir. Sorunlarla dolu bir denizde huzurlu bir adadır. Bu büyük gayretten ötürü takdir ediyorum. Kürtler de diğer uluslar gibi kusursuz olmamakla beraber, bölgede ezilen halklar için huzurlu bir liman oldular.”

Kürdistan Parlamentosu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği oturumda 3 Ağustos’u Ezidi Soykırım Günü kabul etmişti. Brownback bu adımın çok önemli olduğunu belirtti.

ABD’nin, DAİŞ tarafından Irak’ın Ninova vilayetinde zarar verilen bölgelerin yeniden inşası için 300 milyon dolar ayırdığını kaydeden Brownback, bu sayde göçzedelerin evlerine dönmesinin amaçlandığını ifade etti.

ABD’li Büyükelçi ayırca, Ninova Ovası’nda istikrarın sağlanması için Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasında daha fazla işbirliği olması gerektiğini vurguladı.