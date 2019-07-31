Neçirvan Barzani: Gözlerimiz Semave çöllerinde

K24 – BARZAN

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Enfal katliamının başlangıcı olan Barzanilere yönelik jenosidin anma programında yaptığı konuşmada, gözlerinin Enfal kurbanlarının toplu mezarlarının bulunduğu Semave çöllerinde olduğunu söyledi.

Barzan katliamının 36’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Bu yıl Barzanilere yönelik Enfal katliamının yıldönümü daha üzücü. Çünkü gözlerimiz Semave çöllerindeki toplu mezarlarda” dedi.

Neçirvan Barzani, “8 bin Barzani şehidinden şimdiye kadar sadece 596 kişinin cesedi toplu mezarlardan taşınıp Barzan bölgesine getirildi” dedi.

Semave çölündeki toplu mezarları tespit çalışmalarında ortaya çıkan görüntülerin çok iç yakıcı olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, “Semave çöllerinde annesinin kucağında kurşuna dizilmiş çocukların cesetleri çıkarıldı. Başka bir kadının cesedi ise yanındaki 5 çocuğu ile birlikte kurşuna dizilmiş şekilde çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Tekrar 182 bin Kürt kadın, çocuk ve gencin kurşuna dizilmek ve canlı olarak toprağa gömülmek suretiyle şehit edilmesi gözlerimizin önüne geliyor” diye konuştu.

Neçirvan Barzani, Irak Hükümeti’nin Enfal mağdurlarına tazminat ödemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaşanan katliamlardan sonra Barzanilerden bir çocuğun eğitimini bırakıp ailesinin geçimi için çalışmaya yöneldiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, Barzan bölgesindeki annelerin çocuklarını güçlü bir irade ile büyütüp bugünler için yetiştirdiğini ifade etti.

Barzanilerin her zaman insani ilkler çerçevesinde hareket ettiğini ancak bölgenin birçok defa bombalamaya maruz kaldığını söyleyerek, Barzanilerin irfani bir geleneğe mensup olduğunu ve tüm sıkıntılara göğüs gerdiklerini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Barzanilerin inancı Allah’ın insandan razı razı olması, insanların da birbirinden razı olması üzerine kuruluydu. Kendilerini kimseye dayatmadan, kimseye zulmetmeden, kimsenin de zulmünü kabul etmeden müsamahalı bir yaşamı benimsemişlerdir” diye konuştu.