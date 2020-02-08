Irak Savunma Bakanlığı’ndan uyarı

K24 – ERBİL
Irak Savunma Bakanlığı, reform talebinde bulunan göstericilere destek verirken, olay çıkaran kişileri de sert bir dille uyardı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçleri, son aylarda yaşanan olaylarla ilgili tedbirler almış, bu konuda tarafsızlığını korumuştur” denildi.
Göstericilerin taleplerine destek veren bakanlık, “Barışçıl gösterileri farklı yöne çekenler, bozguncu olarak kabul edilecektir” diye uyardı.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin anayasal çerçevede görevlerini yerine getirdiği vurgulandı.
1 Ekim’den bu yana Irak’ta süren gösterilerde 600’e yakın kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.
Son günlerde Sadr Hareketi lideri Muktedas es-Sadr yanlılarının hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestoculara saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim