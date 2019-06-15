Genç yıldızlarla dolu galaksi görüntülendi

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Hubble Uzay Teleskobu, yakın zamanda genç yıldızlarla dolu bir galaksi görüntüledi.

Kısa bir süre önce Hubble Uzay Teleskobu internet sitesinde paylaşılan bir açıklamada, ESO 495-25 adı verilen galaksinin görüntülendiği duyuruldu.

Hubble’ın açıklamasına göre bu galaksi, bilim adamlarının 'süper yıldız kümesi' adını verdiği alanlarla dolu ve galakside yıldız yoğunluğu yüksek olan çok fazla alan mevcut.

Daha önceki çalışmalarda, belirlenen standartlara göre galaksideki yıldızlar oldukça genç ve birkaç milyon yıldır varlığını sürdürüyordu. Bu yıldızlar, Hubble araştırmacılarına yeni yıldızların bir galakside nasıl bulunduklarına dair araştırma şansı veriyor.

Hubble araştırmacıları, yaptıkları açıklamada, “Kozmik patlamalarla yeni süper yıldız kümelerine ev sahipliği yapan bu galaksi, ayrıca merkezinde devasa bir kara deliği barındırıyor olabilir. Hemen hemen bütün büyük galaksiler, merkezlerinde kara delik barındırırlar ve galaksi büyüdükçe kara delik de büyür” ifadelerine yer verdi.

ESO 495-25 isimli galaksi, Dünya’dan 30 milyon ışık yılı uzakta bulunuyor ve bu nedenle galaksinin 30 milyon yıl önceki hâli görülüyor. (Kaynak: BGR, Webtekno)