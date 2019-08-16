KEŞMİR GERGİNLİĞİ - 1 Pakistan askeri öldürüldü

HABER MERKEZİ
Pakistan ile Hindistan arasında gerginlik tırmanmaya devam ederken, Hint askerleri Cammu Keşmir bölgesinde bir Pakistan askerini öldürdü.
Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dün de aynı bölgede çıkan çatışmalarda 5 Hint ve 3 Pakistan askeri ölmüştü.
Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu toprakların bir diğer cesur evladı, Kontrol Hattı'nda görev başındayken hayatını kaybetti" dedi.
Ghafoor, Pakistan askerinin, Hint güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.
İKİ ÜLKE ARASINDA KEŞMİR SORUNU
Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda dün çıkan çatışmada 5 Hint ve 3 Pakistanlı asker ile 2 sivil ölmüştü.
Yeni Delhi yönetiminin, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor.
Cammu Keşmir'e binlerce güvenlik gücü de yığan Hindistan, bölgede sıkı güvenlik kısıtlamaları uyguluyor.
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