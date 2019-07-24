K24 ÖZEL - Akademisyenlerden İstanbul’da Kürtçe kurslara destek

Cesim İlhan

Kürt yazar ve sanatçılardan sonra Kürt akademisyenler de Kürtçe kursları için belediyelerin adım atmasını beklediklerini belirtti.

Özellikle 23 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İSMEK’te Kürtçe kurslarının açılması önerisine yazar ve sanatçılardan sonra Kürt akademisyenlerden de destek geldi.

Prof. Dr. Mesut Yeğen, Kürtçe’ye yönelik taleplerin arttığını ifade ederek, Kürtlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik Kürtçe kurs taleplerini “kuvvetli bir şekilde dayatmaları” gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeğen, “Özellikle İstanbul’daki Kürt gençleri arasında Kürtçe’nin öğrenilmesine yönelik önemli bir merak, ilgi ve talep görünüyor, ki bunu da derneklerin açmış olduğu Kürtçe kurslarından insanların özel aldıkları Kürtçe derslerinden anlayabiliyoruz” dedi.

Özellikle üniversiteli gençlerden gelen bir talep olduğunu belirten Yeğen, “Bu talepler çeşitli dernekler tarafından karşılandığını düşünebiliriz, fakat bu dernekler ya da kuruluşlar bu kursları birkaç merkezi yerde açarlarsa daha iyi olur. Örnek Kadıköy ve Taksim gibi yerlerde. Oysa İstanbul çok büyük bir metropol ve insanların bu iki merkeze kolaylıkla ulaşabilmeleri pek kolay mümkün değil.

Bu sebeple Kürtçe kurslarının farklı belediyeler tarafından açılması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Bunun sadece büyükşehir belediyesi değil ilçe belediyelerinin de dahil olduğu bir program çerçevesinde karşılananmasının daha doğru olacağını ifade eden PROF. Yeğen, “ Ortada mevcut bir talep var ve bu talep daha da canlandırılabilir. İnsanlar kursların açıldığını gördüklerinde talep daha da artacaktır. Şimdi durum objektif olarak bu” değerlendirmesinde bulundu.

“BASKI OLMASA BELEDİYELER VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTABİLİRLER”

Kürtlerin belediyelere yönelik taleplerini daha kuvvetli bir şekilde kurumlar, partiler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden dayatmaları durumunda karşılığını alabileceğini belirten Yeğen, şunları kaydetti:

“Ama buna mukabil belediyeler yakın zamanda ne yapabilir? Bundan çok emin değilim. Ve gidişattan da çok ümitli olduğumu söyleyemem. Kürtler bu yönde belediyelere yönelik taleplerini daha kuvvetli bir şekilde kurumlar, partiler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden dayatırlarsa belki bunun karşılığını alabilirler. Ama bu olmasa büyük şehir belediyesi de dahil olmak üzere bütün belediyeler zamanında verdikleri sözü çabuk kolaylıkla unutabilirler. Ama gördüğüm şey şu: ‘dediğim gibi Kürtlerden gelen bir talep var. Siyasette de bu talep karşılanabilir şekilde iyi-kötü bir konsensüs var.

Şimdi burada iki tarafa birer görev düşüyor. Hem Kürt kuruluşlarına hem talebin bizzahati sahiplerine belediyelerine yönelik baskı yapmak hem de belediyeleri yönetenlerin de bu talebe cevap vermesi önemlidir.”

DENİZ ÇİFÇİ: KURSLAR KÜRTÇE’NİN KURUMSALLAŞMASI İÇİN ÖNEMLİ

K24’e konuşan araştırmacı-yazar Deniz Çifçi de, belediyelerde Kürtçe kurslarının açılması durumunda Kürtçe’nin kurumsal olarak ilerleyebileceğini söyledi.

“Kürtlerin hatırı sayılı bir kesimi artık maalesef Kürtçe konuşmuyor. Bunun en büyük sebebi; Kürtlerin doğru dürüst Kürtçe’yi öğrenebileceği edebiyatta, sanatta, bilimde, tarihte, eğitimde kullanabileceği kurumsal kurumlardan yoksul olmasıdır” diyen Çiftçi, şöyle devam etti:

“Belediyelerde Kürtçe kurslarının olması, belki Kürtçe’ye kurumsallık kazandırması açısından önemlidir. Kürtçe’nin pratikleşmesi, kullanılması, öğrenilmesi çok önemlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri de kapsayacak şekilde program oluşturabilirse çok sayıda kişi istifade eder ve Kürtçe’yi öğreneceklerdir. Bu noktalarda İmamoğlu'nun seçim öncesi 'talep olması durumunda Kürtçe kurslarını açacağız' yaklaşımı önemlidir.

“KÜRTÇE’YE SİYASİ GÖZLÜKLE BAKILIYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Kürtçe kurslarının açılmasıyla birlikte siyasi kaygılarının giderilebileceğini vurgulayan Çifçi, “Şimdi Kürtçe’ye siyasi gözlüklerle bakılıyor. Bir halkın ana dili olan Kürtçe maalesef siyasallaştırıldı. Devlet de siyasal yaklaşımlarla bakıyor. Belediyelerde Kürtçe kursları açılırsa, olayın siyasal olmadığını sadece bir halkın anadilini öğrenmesi boyutuyla ilgili olduğunu göstermiş olur. Belki bu Kürtçenin yarın ya da öbür gün devlet okullarında okutulması için bir ön ayak olur. Belediyelerde Kürtçe kurslarının olması aynı zamanda siyasal kaygıları da giderecektir. Bu şekilde Türk toplumunun ve devletin kaygıları giderilir” şeklinde konuştu.

MÜCAHİT BİLİCİ: KÜRTÇE KURS KAMPANYASI ÖNEMLİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), City University of New York, John Jay College'da Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Bilici, Kürtçe için başlatılan kurs kampanyalarını desteklediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kürtçe için Kürtler dernek, vakıflar ve bazı hareketler üzerinden kampanyaların başlatmasını doğru bir girişim olarak görüyorum. Kürtçe’nin tanınması ve Türkiye’de ikinci dil olarak resmileşmesi, Kürtlerin politik olarak en meşru, insani olarak en helal hakkıdır.

Kürt halkı oy verdiklerini kendi hukuku konusunda sigaya çekmekle demokrasiye de hizmet etmiş olacak.”