Almanya’da seçim: Koalisyon dağılabilir

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Almanya’nın doğusundaki Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde seçmenler sandık başına gitti.

Son anketlere göre iki eyalette de aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif için Partisi’nin (AfD) oylarını artırması, Başbakan Angela Merkel’in koalisyon hükümetini sarsması bekleniyor. Özellikle Saksonya eyaletinde koalisyonun çoğunluğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Basında çıkan haberlerde, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) "yarışın en büyük kaybedeni" olacağı belirtilirken, “doğudaki seçimlerde yaşanacak deprem, başkent Berlin’de de sarsıntıya yol açacak” şeklinde yorumlar yapılıyor.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Afd, son dönemde bu iki eyalette, kömür madenlerinin kapatılma planlarına karşı çıkarak oylarını önemli ölçüde artırdı.

SPD ORTAKLIKTAN AYRILABİLİR

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de önemli bir hezimet yaşayarak oylarını yüzde 15’lere kadar düşüren SPD’nin Genel Başkanı Andrea Nahles istifa etmişti.

SPD, aralık ayında yeni başkanını seçecek. SPD’nin geçici yönetimi ise seçmenlerine, Merkel ile koalisyonu sürdürmeyi ciddi bir şekilde masaya yatıracaklarını vaat etmişti.

Alman siyasi gözlemciler, iki eyalette yaşanacak yeni bir hezimetin koalisyonun yeniden çatırdamasına ve bunun da 2021 yılından önce yeni bir erken seçime gidilmesini zorunlu kılabileceğine dikkati çekiyor.