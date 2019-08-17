ABD'den İran gemisini yakalama kararı

HABER MERKEZİ
ABD Cebelitarık özerk yönetimince önce el konulan, ardından serbest bırakılan İran'a ait ''Grace 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı.
Cebelitarık özerk yönetimince 4 Temmuz’da Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan ''Grace 1'' adlı İran tankeri dün serbest bırakılmıştı.
ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.
Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.
TANKER SORUNU
İran petrolü taşıyan tanker, yükünü Suriye'ye götürerek Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye karşı koyduğu ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkonulmuştu.
Tankerin mürettebatı da gözaltına alınmıştı.
İran da İngiltere bandıralı petrol tankerine el koymuştu
“Grace 1”e el konulmasının ardından, Londra ve Tahran arasındaki gerilim artmış, İran Devrim Muhafızları da Körfez Bölgesi'nde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine el koymuştu.
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