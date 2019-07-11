SONDAJ KRİZİ - İşte Türkiye’yi bekleyen olası yaptırımlar

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Reuters ajansı, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki sondaj çalışmaları nedeniyle AB’nin aldığı yaptırım kararlarının taslak metnini yayımladı.

Buna göre AB, Ankara ile üst düzey görüşmeler ile hava ulaşımı anlaşması müzakerelerini askıya alacak. Türkiye’ye yapılan maddi destek de gelecek yıl dondurulacak.

Taslakta, "Türkiye'nin süregelen ve yeni yasadışı sondaj faaliyetlerinin ışığında AB, Kapsamlı Hava Ulaşımı Anlaşması'na (CATA) dair görüşmeleri askıya almaya karar verdi. Ayrıca şimdiki şartlar altında yüksek düzey toplantılara devam edilmemesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

“BORÇ VE KREDİLERİ GÖZDEN GEÇİRİN”

Ayrıca Avrupa Komisyonu'nu önerdiği maddi desteği kesme kararı da benimsendi.

Buna göre, taslak metin kabul edilirse Türkiye'ye üyelik görüşmeleri sürecinde AB tarafından verilen destek 2020 yılında kesilecek. Ayrıca Avrupa Kalkınma Bankası’ndan da Türkiye’ye verdiği borç ve kredileri gözden geçirmesi istenecek.

BAŞKA YAPTIRIMLAR DA GELEBİLİR

Taslak metinde, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine devam etmesi halinde “başka yaptırımların da” devreye alınabileceği vurgulandı.

Ortak AB kararının değişme ihtimali bulunuyor. Taslak metin önce AB ülkelerinin temsilcileri tarafından tartışılacak, ardından önümüzdeki pazartesi günü dışişleri bakanlarının gündemine gelecek.

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.