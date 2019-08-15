Rusya'dan Türkiye'ye İdlib uyarısı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin 17 Eylül 2018’de imzalanan Soçi Mutabakatı’ndaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini düşündüklerini söyledi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Suriye’nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Soçi Mutabakatı’na bağlılığını koruduğunu kaydeden Zaharova, “Bu mutabakat, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen grupların mensuplarını korumak ve kollamak için bir bahane olarak kullanılmamalı. Türk partnerlerimizin bu mutabakat kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya ve Suriye’nin 2 Ağustos’tan bu yana ateşkesi sağlama çabaları örgüt mensupları tarafından görmezden gelindi, 200’den fazla ihlal tespit edildi ve bunlar sonucunda siviller hayatını kaybetti. Bunlara yanıt olarak Suriye ordusu, Rus hava grubunun desteğiyle gerilimi azaltma bölgesindeki sivillerin güvenliğini sağlamaya dönük tüm önlemleri alarak terör faaliyetlerini bastırmaya yönelik nokta operasyonlar düzenliyor.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.