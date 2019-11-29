Rusya: Türkiye ile Suriye'nin görüşme yapmasını destekliyoruz

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın Şam ile Ankara arasında görüşme yapılmasını desteklediğini söyledi.

Bogdanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki müzakere olasılığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bogdanov, “Her zaman bundan yanayız, ancak bu bize değil, tarafların görüşme ve diyaloğa başlamaya hazır olup olmadığına bağlı” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye güçleri arasında sınırda yapılacak bir güvenlik işbirliğini Moskova‘nın destekleyeceğini söylemişti.

Öte yandan, Türkiye’nin 9 Ekim’de Rojava’ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ile Moskova arasında Soçi’de gerçekleşen görüşmenin kararlarına Esad’ın destek verdiğini duyurmuştu.