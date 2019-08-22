Başkan Barzani’den Kürt şair için taziye mesajı

K24 – ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kerküklü Kürt şair Mikdad Muhammed Ömer’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Başkan Barzani’nin ofisi tarafından yayınlanan taziye mesajında, şair Mikdad Muhammed Ömer’in yakınlarının yanı sıra, Kerkük kültür ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Rahmetli Mikdad Muhammed Ömer’in değerli ailesi!

Kürdistan’ın ünlü şair ve makam ustası Mikdad Muhammed Ömer’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Mamoste Mikdad Muhammed Ömer, Kürt mili sanatına gözle görülür bir hizmet yapmış, ardından halkına büyük bir sanat hizmeti bırakmıştır.

Bu üzüntü verici hadise sebebiyle merhumun ailesi başta olmak üzere Kürdistanlı sanatçılara, özellikle de Kerküklü sanatçılara başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum.

Yüce Allah’tan merhumu cennetleriyle sevindirmesini niyaz ediyor, herkese sabır ve teselli diliyoruz.

Muhakkak ki Allah’a aitiz ve muhakkak ki ona döneceğiz.”