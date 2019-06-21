Trump: Savaş değil, müzakere istiyoruz

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Reuters haber ajansı, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Başkan Donald Trump'ın Umman üzerinden İran'a mesaj gönderdiğini bildirdi.

Amerikan New York Times gazetesi ise Trump'ın İran'ı vurmaya onay verdiğini ancak daha sonra "aniden" emrin uygulanmasını durdurduğunu yazdı.

Reuters haber ajansına göre Trump mesajında, "Savaşmak istemiyoruz, müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a yanıt vermesi için kısıtlı bir süre tanıdı. İran ise bu mesaja, ABD'nin saldırması durumunda bölgesel ve küresel ölçekte yaşanabilecek olaylar hakkında Washington'u uyararak yanıt verdi.

Ajansa konuşan bir İran hükümet yetkilisi "Liderimizin ABD ile görüşmeye karşı olduğunu fakat mesajı kendisine ileteceğimizi söyledik" dedi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanları ve Kongre temsilcilerinin Beyaz Saray'da yaptığı yoğun görüşmelerden sonra Amerikan askeri ve diplomatik yetkilileri, yerel saatle 19.00 sıralarında İran'daki hedeflerin vurulmasını bekliyorlardı.

NYT, haberini görüşmelerde yer alan ya da görüşmeler hakkında bilgilendirilen, ismini vermediği birden fazla üst düzey yetkiliye dayandırdı.

Yetkililerin gazeteye aktardığına göre, Trump füze bataryalarının da aralarında olduğu bir dizi hedefin vurulmasına onay verdi.

Ayrıca Tahran yönetimi de, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, ABD'nin hava sahası ihlaline itirazlarını iletti.