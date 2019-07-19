Ukrayna pazar günü sandık başına gidecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kararıyla parlamentonun feshedilmesi üzerine pazar günü milletvekili seçimleri için halk sandık başına gidecek.

Ukrayna Parlamentosu'nda (Verkhovna Rada) bulunan 225 sandalye için 22 partinin katılacağı seçimlerde 2 bin 747 milletvekili adayı yarışacak. Yüzde 5’lik baraj uygulamasının olduğu seçimler için Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerde ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da sandık kurulmayacak.

Anketlere göre, yüzde 5 barajını 5 partinin geçmesi bekleniyor.

Zelenskiy’in Halkın Hizmetkarı Partisi’nin oyların yüzde 49,5’ini alacağı, Rusya yanlısı ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun ise yüzde 10,5 ile ikinci sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması'nın yüzde 7,7, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi'nin ise yüzde 6,9 oy alması bekleniyor. Rock grubu Okean Elzi’nin solisti Svyatoslav Vakarçuk’un partisi Ses’in ise yüzde 5,9 oy alacağı öngörülüyor.

Daha önce komedyenlik yapan Zelenskiy, mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise 24,45 oy alabilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8’inci Dönem Ukrayna Parlamentosu’nu fesheden ve 21 Temmuz’da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

Zelenskiy, seçimlerden sonra parlamentonun feshedilmesi kararını açıkladığı yemin töreninde hükümetin de istifasını istemişti.

Öte yandan seçimlerden sonra Zelenskiy’in partisinin parlamentoda çoğunluğu elde ederek hükümeti kurmak için koalisyon kurabileceği belirtiliyor.