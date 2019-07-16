AB’den Erbil’e: Memnuniyetle karşılıyoruz

K24 - BRÜKSEL

Avrupa Konseyi Genel Sekreteryası, Kürdistan Bölgesi’nde yeni hükümetin kurulmasını ve yeni bir yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

AB üye ülkelerinden oluşan Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “AB, Başkan seçimini ve Eylül 2018’de yapılan seçimlerden sonra Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “AB, Irak Federal Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyuyor ve her iki tarafı da Irak Anayasası'na dayalı diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, Erbil ve Bağdat arasında “tartışmalı bölgelerde yönetim ve güvenlik eşgüdümünü geliştirmek gerekli” ifadeleri kullanıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, Konsey'in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dilawer Ajgeyi, “Bu açıklama, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının ve siyasi kalkınmasının AB ve Avrupa ülkeleri için önemli olduğu anlamına geliyor” dedi.

Ajgeyi, AB'nin Erbil ile Bağdat arasında Irak Anayasası'na dayalı bir diyaloğu teşvik etmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi liderliğinin de diyalog istediğini belirten Ajgeyi, “Iraklıların çoğunluğu bu anayasaya oy verdi ve destekledi. Anayasayı uygulama ve saygı, Bağdat ile Erbil arasındaki tüm ihtilafların kilit çözümü” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilisi ayrıca AB’nin tartışmalı bölgelerde Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasındaki güvenlik işbirliğini geliştirme önerilerini de memnuniyetle karşıladı.

Mesrur Barzani 10 Temmuz Çarşamba günü Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

Başbakan, hükümetin başlıca hedefinin yolsuzlukla mücadele ve reformlar olacağını belirtti.