Leyla Zana’dan Başbakan’a mesaj

K24 - ERBİL
Kürt siyasetçi ve eski parlamenter Leyla Zana, Başbakan Mesrur Barzani’ye gönderdiği mesajda, “Tüm gücünüzle sorunları çözüp Kürdistan halkının kazanımlarını koruyacağınızdan umutluyum” dedi.
Leyla Zana Başbakan Mesrur Barzani’ye yeni görevi dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.
Başbakan’ı, Başbakan Yardımcısı’nı ve hükümeti en içten şekilde kutladığını vurgulayan Leyla Zana, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Tüm imkan ve gücünüzle sorunları çözüp Kürdistan halkının kazanımlarını koruyacağınızdan umutluyum.”
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