Kürdistan

Leyla Zana’dan Başbakan’a mesaj

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Leyla Zana’dan Başbakan’a mesaj
Leyla Zana Mesrur Barzani kutlama mesaj hükümet

K24 - ERBİL

Kürt siyasetçi  ve eski parlamenter Leyla Zana, Başbakan Mesrur Barzani’ye gönderdiği mesajda, “Tüm gücünüzle sorunları çözüp Kürdistan halkının kazanımlarını koruyacağınızdan umutluyum” dedi.

Leyla Zana Başbakan Mesrur Barzani’ye yeni görevi dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

Başbakan’ı, Başbakan Yardımcısı’nı ve hükümeti en içten şekilde kutladığını vurgulayan Leyla Zana, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm imkan ve gücünüzle sorunları çözüp Kürdistan halkının kazanımlarını koruyacağınızdan umutluyum.”

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