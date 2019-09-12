Yük treni raydan çıktı: Onlarca kaçak yolcu öldü

HABER MERKEZİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda Tanganyika Gölü yakınlarında bir yük treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Kazayı sosyal medya hesabından duyuran İnsani İşler Bakanı Steve Mbikayi, Mayibaridi kenti yakınlarında bir trenin gece saat 03.00 sıralarında raydan çıkarak devrildiğini, ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin öldüğünü açıkladı.
İlerleyen saatlerde 3 vagonun raydan çıktığını belirten Tanganika Valisi Zoe Kabila ise ölü sayısını 10 olarak açıkladı. Vali yaralı sayısını ise 30 olduğunu duyurdu.
KDC Ulusal Demiryolu Kurumu (SNCC), kazanın nedenini belirlemek için araştırmanın devam ettiğini açıkladı.
Ülkede, demiryolu altyapısının yeterince gelişmemesi nedeniyle sık sık tren kazaları yaşanıyor.
Ulaşım altyapısının yetersiz ve pahalı olması nedeniyle Kongolular yük trenine kaçak binerek, seyahat etmeye çalışıyor. (Kaynak: Reuters)
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